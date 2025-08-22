МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Программа в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации с тематическими мастер-классами, старинными русскими играми и танцевальным флешмобом открылась в пятницу на Болотной площади в Москве, сообщила ТАСС председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"В честь Дня Государственного флага Российской Федерации фестиваль "Молодежная точка" представляет обширную праздничную программу. Для гостей подготовили яркий концерт с участием талантливых коллективов, увлекательные мастер-классы и русскую народную дискотеку. Это мероприятие - прекрасная возможность для молодежи в неформальной, творческой атмосфере прикоснуться к многообразию национальных традиций и выразить свою гражданскую позицию. Подобные события играют ключевую роль в патриотическом воспитании, объединяют молодое поколение и укрепляют в нем чувство гордости за свою страну и ее символику", - сказала Драгунова.

Например, здесь организуют мастер-классы по созданию открыток "Триколор", браслетов из белых, синих и красных бусин, в 15:00 начнется лекция "Истории про дизайн. Триколор", участникам которой расскажут о символике цветов российского флага. Также гости праздника смогут присоединиться к патриотической игре "Город героев Москва", где ответят на вопросы, связанные с историческими событиями и личностями. Завершится праздник русской народной дискотекой на роллердроме, в концертной программе примут участие симфонический оркестр "Движения первых", ансамбли "Толока" и "Талан".

Как сообщается на портале мэра столицы, тематические мероприятия для семей с детьми на Болотной площади проведут также в павильоне "Зеленый маркет" проекта "Сделано в Москве". Малышам предложат сделать аквагрим с миниатюрными флагами, дети постарше смогут посетить мастер-классы по созданию открыток и аксессуаров к празднику в 18:00 в зоне мастер-классов внутри павильона. Главным событием дня станет викторина, посвященная истории и символике Дня Государственного флага Российской Федерации, которая состоится на главной сцене "Зеленого маркета" с 17:00 до 17:30.