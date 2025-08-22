Также в честь праздника развернули триколор, занесенный в "Книгу рекордов и достижений" страны

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. День Государственного флага РФ отметили на Поклонной горе запуском в небо 400 воздушных шаров в цветах российского флага, передает корреспондент ТАСС. Также в честь праздника был развернут триколор площадью около 1 000 кв. м, занесенный в "Книгу рекордов и достижений" страны, и состоялась церемония подъема российского флага под напутствующие речи героев России.

В рамках праздничных мероприятий у Музея Победы на Поклонной горе прошла церемония подъема Государственного флага РФ, участники программы "Время героев", волонтеры и активисты молодежных организаций почтили символы национальной славы и отдали дань уважения подвигу героев России и выпустили в небо 400 воздушных шаров в цветах российского флага.

"Уважение к флагу - это уважение к истории, культуре и традициям своей страны. Праздник российского флага дает нам возможность почувствовать себя частью великой державы, объединяет всех граждан в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей", - отметили в музее Победы.

Из уст героев

© Екатерина Шамарова/ ТАСС

С особым напутствием к гостям обратились герои Российской Федерации - те, чьи подвиги вписаны в историю страны. Их слова станут напоминанием о мужестве, долге и истинном патриотизме.

Как отметил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов, триколор - это не просто символ нашей страны, а воплощение надежд, стремления, мечтания всех жителей страны, в особенности молодого поколения. "С флагом мы покоряем вершины и достигаем новых высот. С ним мы переживаем ключевые моменты жизни. Наши боевые товарищи идут вперед с флагом и достигают побед", - сказал Орлов.

Военный медик, участница федерального проекта "Время героев" Мария Мусатова рассказала, что численное количество раз во время ее службы в зоне специальной военной операции, она искренне ценят и хранят величественный российский триколор. "Большие полотна в подразделениях, маленькие флаги на шевронах, но самые большие и невидимые вышиты невидимо на сердцах. Наш флаг - это ответственность перед Родиной, людьми, нашим прошлым, настоящим и будущим", - подчеркнула она.

Участник специальной военной операции Николай Соколов, удостоенный трех орденов Мужества, ордена Суворова и звания Герой России, отметил, что российский флаг - это образующая нить между героическим прошлым наших предков и величественным будущим, которое предстоит строить нам и нашим детям. "Белый цвет на флаге Российской Федерации символизирует единство и созидание. Красный цвет символизирует волю к победе, а синий цвет является знаком чистоты наших помыслов", - сказал он.