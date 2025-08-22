День Государственного флага в городе завершится концертом Дмитрия Маликова

АРХАНГЕЛЬСК, 22 августа. /ТАСС/. Памятный знак в честь российского триколора установили в Петровском сквере на Набережной Северной Двины в Архангельске в День Государственного флага России, передает корреспондент ТАСС.

Именно в Архангельске в 1693 году во время плавания Петра I по Белому морю на 12-пушечной яхте "Святой Петр" был поднят "флаг царя Московского", первый бело-сине-красный флаг. Этот триколор выполнял функции государственного флага и личного штандарта императора, он хранился в Архангельске до 1914 года, а сейчас находится в Военно-морском музее Санкт-Петербурга. Торжественный мероприятия в центре начались с торжественного выноса реплики "флага царя Московского".

"Я хочу поздравить вас всех с праздником, с Днем Государственного Флага России. Для нас, для Архангельска, это праздник вдвойне. Ведь флаг, наш триколор, родился здесь, в Архангельске, более 300 лет назад. И это предмет нашей особой гордости, особого уважения к истории нашего города, к традициям", - сказал на церемонии глава города Дмитрий Морев.

Как рассказал ТАСС автор идеи установки знака Денис Железников, камень примерно метровой высоты во время отлива достали из реки и затем обработали. "Установили в Петровском сквере на 12-пушечной яхте "Святой Петр", - сказал Железников. - На камне размещена бронзовая табличка "Архангельск - родина российского флага".

Мемориальный сквер

Петровский сквер - это место, где был основан город, здесь располагался монастырь, именем которого был назван Архангельск. Мемориальный сквер в честь Петра первого в городе начали формировать во второй половине XIX века. "Здесь был домик царя Петра, в котором он жил на Марковом острове во время строительства Новодвинской крепости. Здесь в 1914-м году поставили памятник Петру работы [Марка] Антокольского. И здесь, буквально напротив этого сквера, в кафедральном Архангельском Свято-Троицком соборе хранился первый русский государственный флаг, флаг царя Московского, копию которого вы сейчас видите. До 1910 года все основные петровские святыни государственные хранились в Архангельске, - сказал на церемонии директор Северного морского музея Евгений Тенетов. - И мне кажется, что мы сегодня ставим этот вот знак, это природный двинской камень, и здесь есть еще скрытый символизм. Мне кажется, что время собирать камни".

В Петровском сквере также установили два информационных стенда. Один рассказывает про историю домика Петра I, который в 1930-е годы увезли из Архангельска в музей-заповедник Коломенское в Москве, в городе сохранилось только его основание. Второй стенд посвящен монастырю и городской церкви Архангела Михаила.

После открытия памятного знака с Красной пристани Архангельска стартовал автопробег - колонна машин с российскими триколорами проехала по центральным улицам Архангельска. В аэропорту "Талаги" имени Федора Абрамова было открыто панно "Архангельск - родина российского триколора", которое рассказывает об истории флага. "Это начало дорожной карты по сбору всего Петровского наследия и исторической справедливости в Архангельске. Потому что Архангельск исторически был городом, который очень много сделал для страны. Но немножко как будто бы потерял вот этот свой блеск", - добавил Железников.

Как отметила на открытии памятного знака министр культуры Архангельской области Оксана Светлова, по поручению губернатора региона Александра Цыбульского продолжается разработка концепции архангельской набережной. "В год 500-летия освоения Северного морского пути планируем установить монумент, посвященный историческим событиям нашего региона", - сказала глава ведомства.

День Государственного флага в Архангельске завершится концертом Дмитрия Маликова.