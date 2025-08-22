Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в праздничный день вручил работникам различных отраслей награды

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Крымские спасатели развернули гигантский триколор на отвесной скале под средневековой Судакской крепостью в честь Дня Государственного флага РФ, сообщили в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций.

"Спустившись с крепости (от башни, возведенной на вершине отвесной скалы - прим. ТАСС) при помощи альпснаряжения, спасатели развернули флаг Российской Федерации размером 10 на 6 м на высоте около 120 м над уровнем моря. Все действия проводились с соблюдением требований безопасности. Данная акция стала символом единения и патриотизма. А место ее проведения выбрано неслучайно: генуэзская крепость является историческим памятником и символом богатого культурного наследия Крымского полуострова", - отмечается в Telegram-канале министерства.

В Международном детском центре "Артек" в праздничных мероприятиях принимают участие более 3 тыс. школьников из России и других стран, и первым из них были торжественные линейки. "Ребята поучаствовали в церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации, вместе исполнили государственный гимн Российской Федерации. Талантливые дети подготовили творческие номера, посвященные Родине, и представили их перед сверстниками: артековцы пели, танцевали, демонстрировали все свои таланты", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС, в преддверии праздника 21 августа в "Артеке" также прошли флешмоб и автопробег. А в пятницу в течение дня в лагерях, входящих в состав "Артека", запланированы еще и морской фестиваль "Море зовет", всероссийская акция "Мы граждане России", фестиваль хоровой музыки "Русская душа" и другие мероприятия.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что в праздничный день вручил работникам различных отраслей заслуженные награды, а юным крымчанам - паспорта гражданина Российской Федерации. Он назвал флаг РФ символом единства и свободы, чести и доблести, славной истории и великих побед.

"День Государственного флага Российской Федерации для крымчан наполнен особым смыслом. Все мы помним наши чувства, когда в самые сложные дни Крымской весны над главными административными зданиями республики взвился родной триколор - символ надежды, защиты и справедливости. Все мы помним нашу радость возвращения домой: огромную, ни с чем не сравнимую радость обретения потерянной Родины. Под российским флагом Крым прошел огромный путь преобразований, под этим флагом наши воины сегодня идут в бой, он гордо реет над освобожденными населенными пунктами", - отметил Аксенов.

Мероприятия в Севастополе

Во втором регионе Крымского полуострова, Севастополе, праздничные мероприятия начались с акции "Флаг Родины" на Сапун-горе - месте ключевых боев за освобождение города от гитлеровских захватчиков в 1944 году. Школьники и взрослые горожане, представляющие самые разные организации и ведомства региона, развернули полотнище триколора размером 45 на 17,5 м, сообщили в пресс-службе Музея обороны Севастополя.

Участвовавшая в акции сенатор, активный участник Крымской весны Екатерина Алтабаева отметила, что для севастопольцев российский символ имеет особое значение и горожане ассоциируют себя с этим флагом. "Севастополь всегда в цветах флага. Белый - это наши облака, наш инкерманский камень (из местного белого камня построены многие здания в городе - прим. ТАСС); синий - это облака над нашим городом; а красный - это черепичные крыши нашего города. Мы испытываем глубокое чувство гордости и благодарности", - добавила Алтабаева, слова которой приводит пресс-служба музея.

Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что на Константиновской батарее - форте XIX века у входа в Севастопольскую бухту - подняли флаг размером 6 м на 9 м. Участники акции возложили цветы к братской могиле защитников Константиновского равелина 1941-1942 годов.

"Триколор - это не просто официальный символ нашей страны. Это олицетворение многовековой истории России, символ ее могущества и великих побед. Севастопольцы, как никто другой, знают, что такое верность своей стране", - подчеркнул Развожаев.

Он также сообщил, что День государственного флага РФ состоится Всероссийского военно-патриотического конкурса-фестиваля "Поколение своих". Этот фестиваль - проект севастопольской региональной организации ветеранов СВО, которую возглавляет Герой России Роман Сергеевич Кулаков. В среду, 20 августа прошел очный этап конкурса, а в пятницу вечером лучшие участники выступят на одной из крупнейших площадок города - в Доме культуры рыбаков.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Он был учрежден указом президента России в 1994 году.