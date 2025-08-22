В Петербурге на Троицком мосту развернули триколор площадью 200 кв. м

В праздничном флешмобе в честь Дня государственного флага участвовали более тысячи волонтеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Флаг России площадью 200 кв. метров развернули на Троицком мосту в Петербурге. В праздничном флешмобе в честь Дня государственного флага участвовали более тысячи волонтеров, сообщила пресс-служба реготделения "Молодой гвардии Единой России".

"Участники акции прошли с триколорами вдоль набережной Невы, а затем над центральным пролетом Троицкого моста развернули флаг России площадью 200 кв. метров", - говорится в сообщении.

Утром праздничного дня триколор развернули также на Якорной площади в Кронштадте, а в столице Ленинградской области - Гатчине, его пронесли сотни горожан. Большой флаг появился сегодня и в Петропавловской крепости.

"В Петропавловской крепости пройдут историческая викторина и концерт с участием творческих коллективов города. Все желающие смогут написать "письмо Герою" и оставить "пожелание своей стране и согражданам" на специальном плакате", - добавили в пресс-службе Смольного.

Праздник охватит все районы Санкт-Петербурга: всего запланировано более 130 мероприятий: концерты, флешмобы, мастер-классы, спортивные и культурные события.

22 августа жители и гости города смогут узнать историю флага на тематических экскурсиях в Государственном музее политической истории России, Государственном музее истории религии, Российском этнографическом музее, ГМЗ "Царское Село" и других учреждениях культуры.

Триколор на автобусах и Дворцовом мосту

В День флага преобразился и городской общественный транспорт. "Сегодня автобусы, трамваи и троллейбусы радуют глаз жителей праздничными флажками, водители вышли на рабочие смены в парадной форме, а на медиаэкранах подвижного состава транслируется поздравление с праздником", - отметили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

В цвета триколора окрасятся и три моста в историческом центре города. Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура получат световое оформление в цветах российского флага. Праздничная иллюминация включится в 20:50 и продлится до раннего утра следующего дня.

Изменит облик и "Лахта центр". С 21:00 22 августа и до 05:00 23 августа на зданиях комплекса будет включена праздничная подсветка.

В рамках праздничных мероприятий также будут торжественно зажжены факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Они будут гореть с 20:50 до 23:30.

О празднике

День Государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента РФ и ежегодно отмечается 22 августа. Именно в этот день в России был восстановлен исторический трехцветный государственный флаг.