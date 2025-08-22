Участники оформляли окна своих квартир и школ в цветах триколора

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сотни тысяч детей, родителей и наставников присоединились к акции "Движения первых" "Символ народа", посвященной Дню Государственного флага РФ. Участники оформляли окна своих квартир и школ в цветах российского триколора, делали фотографии на фоне достопримечательностей с флагом России, сообщает пресс-служба движения.

"С 16 по 22 августа по всей стране прошла акция Движения первых "Символ народа", посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации. К ней присоединились сотни тысяч ребят, их родителей и наставников из 89 регионов России. Ко Дню флага первые украшали окна у себя дома и в своих школах в рамках акции "Окна России", фотографировались около памятных мест с российским флагом и делились фотографиями в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Участники публиковали фотографии и видеоролики на личных страницах и в цифровых сообществах первичных отделений, коллективных участников "Движения первых", молодежных и детских общественных объединений, а также образовательных организаций в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #СимволНарода, #ДвижениеПервых, #НавигаторыДетства, #Росдетцентр.

"Акция "Символ народа" стала уникальной возможностью для сотен тысяч ребят, их родителей и наставников от Чукотки до Калининграда выразить свою любовь к Родине и подчеркнуть единство нашей страны. <...> Такая полезная и созидательная работа является отличным примером деятельностного патриотизма", - отметил председатель правления Движения первых Артур Орлов.

Также в ходе празднования Дня Государственного флага РФ по всей стране прошли торжественные церемонии вручения паспортов в рамках программы "Мы - граждане России!".

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Он был учрежден указом президента России в 1994 году. В этот день по всей стране проходят торжественные церемонии поднятия флага РФ в знаковых местах, включая аллеи памяти и мемориальные комплексы.