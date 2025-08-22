В мероприятии приняли участие около 300 человек

ЧЕБОКСАРЫ, 22 августа. /ТАСС/. Патриотическая акция "Парад регионов" проходит в Чебоксарах, это финальное мероприятие окружного форума "Многонациональная Россия". Участники развернули 100-метровый государственный флаг России и прошли к Красной площади, передает корреспондент ТАСС.

21-22 августа в Чебоксарах проходит форум "Межнациональная Россия", организованный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) совместно с правительством Чувашии. Он направлен на сохранение традиционной культуры, этнокультурное развитие народов РФ, укрепление единства российской нации.

"Для нас честь принимать <…> такое крупное мероприятие, посвященное [вопросам] межнационального согласия и [особенностям информационного освещения данной тематики]. <…> 22 августа мы отмечаем со всей страной День государственного флага России, поэтому [в рамках форума организован] "Парад регионов", где участники [развернули] большой российский флаг", - сообщила ТАСС глава Минкультуры Чувашии Светлана Каликова.

В разворачивании 100-метрового государственного флага и шествии приняли участие, в частности, правоохоранители, кадеты, юнармецы, студенты, школьники, молодежные общественные объединения, серебряные волонтеры. В управлении главы Чувашии по молодежной политики сообщили ТАСС, что в шествии, которое возглавили юные барабанщицы, приняли участие около 300 человек. Парадная колонна прошла от монумента Матери-покровительнице до Красной площади, где их встречали участники с флагами регионов России.

Каликова сообщила журналистам, что в республике проживают представители более 120 национальностей, поэтому в регионе особое внимание уделяется вопросам поддержания межнационального и межконфессионального мира. Было отмечено, что для региона значим каждый национальный праздник, который проводят различные диаспоры и национально-культурные объединения республики.

Форум "Многонациональная Россия"

Начальник отдела реализации мероприятий и информационного сопровождения деятельности ФАДН Эльдар Черкесов сообщил журналистам, что в этом году программа форума "Многонациональная Россия" посвящена медийной работе, в том числе в социальных сетях, в приоритете - вопросы межнациональной тематики и реализации государственной национальной политики. Участники обсудили, в частности, роль медиа в развитии регионов и при формировании общественного мнения, особенности построения личного бренда, инструменты освещения государственной национальной политики, опасности при ведении социальных сетей. В течение двух дней проходили лекции, интеллектуальные и кибер-игры, а также "Диалоги на равных" с экспертами медиадвижения, журналистами и чиновниками.

"[Форум] - это возможность получить знания, которые <…> в обычном университете <…> вряд ли [получишь]. <…> Сейчас очень большое внимание уделяется именно сфере медиа, <…> так как мы понимаем, что наши <…> недруги могут раздуть вопросы национального характера. Наша позиция должна быть уверенной, четкой, мы должны быть готовы вовремя и правильно реагировать на [различные] вбросы", - пояснил Черкесов.

По его словам, наработанный на форуме опыт, итоги обсуждения и особенности работы спикеров с аудиторией будут использованы при формировании одной из тематических площадок на всероссийском форуме "Народы России". "На форуме будет отдельная площадка, посвященная <…> информационному освещению, в том числе вопросам государственной национальной политики", - уточнил представитель ФАДН.