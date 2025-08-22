Общество "Знание" организовало цикл мероприятий о главных символах страны

Молодежи рассказали о роли этих символов в современном мире и о том, как можно использовать российский триколор гражданам и организациям в повседневной жизни

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Лекторы Российского общества "Знание" провели в День Государственного флага РФ для молодежи тематические лекции и мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба просветительской организации.

"Сегодня по всей стране прошли мероприятия просветительской организации, посвященные Дню Государственного флага России. Лекторы "Знания" провели для молодежи лекции, викторины, мастер-классы, различные активности и флешмобы", - говорится в сообщении.

Молодежи рассказали о главных символах России, их роли в современном мире, а также о том, как можно использовать российский триколор гражданам и организациям в повседневной жизни. Уже состоялось более 100 мероприятий.

"Государственный флаг России - это не просто символ государства, но и знак нашей силы и динства. Под ним страна проходила через важнейшие события своей новейшей истории, в которой были большие победы, тяжелые испытания. Важно, чтобы особенно молодое поколение понимало его историю и значение", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Он был учрежден указом президента России в 1994 году. В этот день по всей стране проходят торжественные церемонии поднятия флага РФ в знаковых местах, включая аллеи памяти и мемориальные комплексы.