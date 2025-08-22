Акция "Цвета Родины" объединила более 2 млн человек

По всей стране состоялось более 5 тыс. акций с растягиваем российского флага в несколько метров

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Свыше 22 тыс. патриотических мероприятий состоялось в рамках акции "Цвета Родины" в день Государственного флага РФ, которая объединила 2 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Росмолодежи.

"22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, прошла Всероссийская акция "#ЦветаРодины". В рамках нее по всей стране состоялось более 22 тыс. патриотических мероприятий. Праздник объединил более 2 млн человек: школьников и студентов, участников общественных движений и волонтерских организаций, активистов и наставников Движения первых, участников и ветеранов СВО и иностранную молодежь", - говорится в сообщении.

По данным Росмолодежи, по всей стране прошло более 5 тыс. акций с растягиваем российского флага в несколько метров. "Студенты образовательной программы "Жить и создавать в России" развернули 30-метровое полотно на базе Кемеровского государственного университета. Участники международной экспедиции "Ледокол знаний", организованной при поддержке госкорпорации "Росатом", развернули на борту атомного ледокола Росатомфлота российский триколор", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в акции принимали участие представители из 21 страны, включая Египет, Турцию, Боливию, Казахстан, Китай и другие.