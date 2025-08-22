Попова: в России подъем заболеваемости COVID-19 начался в конце июля

Рост заражений остается незначительным, подчеркнула глава Роспотребнадзора

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Рост заболеваемости ковидом отмечается в России с последних недель июля и в дальнейшем продолжится. Такой подъем является незначительным и невыраженным, сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Подъем заболеваемости COVID-19 уже идет, он начался с самых последних недель июля. Четыре недели длится, он невыраженный, незначительный", - сказала она.

Глава надзорного ведомства добавила, что дальнейший подъем заболеваемости ковидом произойдет в то время, как коллективы соберутся после летних отпусков и каникул. "Нужно быть аккуратным в контактах, при появлении каких-либо признаков респираторного заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача, не подвергая риску ни свое здоровье, ни здоровье окружающих. Также необходимо держать в чистоте руки и гаджеты и быть очень внимательным к здоровью людей старшего возраста и детей, потому что для них риски этой болезни пока есть", - завершила она.

Полный текст интервью будет опубликован 24 августа в 11:00 мск.