Ветеран рассказал, как три бойца штурмовали немецкий ДОТ в Курской битве

Афанасий Лапшаков был призван в Красную армию в 1942 году

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Историю штурма тремя бойцами немецкого ДОТа во время Курской битвы в 1943 году рассказал ТАСС ветеран Великой Отечественной войны из Тасеевского района Красноярского края Афанасий Лапшаков, один из участников тех событий. В его теле навсегда осталась немецкая пуля, но задача была выполнена.

23 августа 2025 года исполнилось 82 года со дня окончания Курской битвы - одного из главных сражений Великой Отечественной войны, которое закончилось победой Красной армии.

"Горело небо и земля"

"Я, Лапшаков Афанасий Евгеньевич, участник Курской битвы. Когда мы добрались на Донской фронт, там было очень трудно. Это был июнь 1943 года, очень жарко. Никакого источника воды не было. Не могли мы ни попить, ни умыться. Еды тоже не было. Помню хорошо, что когда начались сражения боевые, горело небо и земля. На одной из вершин ДОТа постоянно строчил автомат. Голову нельзя была поднять - очередь все время била - не давала нам пойти в наступление", - рассказал ветеран.

Афанасий Евгеньевич вспоминает, что командир их подразделения принял решение отправить троих бойцов на взятие этого ДОТа. Одним из солдат был Лапшаков. "Мы договорились так, что двое по краям [идут], а один - в середине. Не шли, ползли. Сначала передвигались по пшеничному полю, прошли его. Потом было картофельное поле. Но было очень жарко, и картофельная ботва высохшая была, то есть там не спрятаться. Еще же много попыток было взять этот ДОТ немецкий, не один день пытались, и вот в этой ботве лежали наши умершие бойцы <...>. Я был старший в этой группе, принял решение, что мы будем прятаться за этими умершими людьми. Они служили нашей защитой. Автомат строчит - мы лежим за телами, останавливается - мы бежим", - делится ветеран.

"Остался я один"

Бойцы договорились, что пойдут в разные стороны. Чтобы держать связь, решили общаться перекликающимися звуками, наподобие птиц. "После нескольких перебежек один из бойцов не подал звук. Я решил, что все, погиб. Потом второй также. Остался я один. Я успел в немца [в этом ДОТе] кинуть гранату, и он, вроде, затих. Меня ранило, я остался лежать на поле боя. Сознание потерял. Наступила ночь, стало прохладней, я пришел в себя и услышал голоса. Но я побоялся [подать звук], вдруг это немцы, и не стал откликаться. Лежал. Тут слышу голос нашего старшины Селиверстова. Он говорит: "Где-то он тут". Я понял, что наши. Тогда откликнулся. Они меня не бросили, искали. <…> А ДОТ мы тот все же взяли", - вспоминает Лапшаков.

В этом бою Афанасия Евгеньевича серьезно ранило. Он попал в госпиталь, больше полугода лечился, а оттуда уже был комиссован по негодности к службе. До сих пор в легком ветерана находится пуля с Курской битвы. "Сейчас тоже ребята на фронте на Украине. Я желаю им вернуться живыми, здоровыми, их ждут дома. Пусть скорее возвращаются домой с победой. Россия всегда отражала натиск врага", - заключил Лапшаков.

Курская битва - крупнейшая во Второй мировой войне оборонительная и наступательная операция Красной армии с целью сорвать крупное наступление сил вермахта и разгромить его стратегическую группировку. Считается самым крупным танковым сражением в истории. В нем участвовали около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов. Сражение проложило путь к советским наступательным действиям 1944-1945 годов.

Афанасий Лапшаков родился в 1923 году в Красноярском крае, младший сержант Красной армии. Был призван Тасеевским военкоматом в 1942 году. В ноябре 1942 года оказался в низовьях Волги на Донском фронте. Ветеран принимал участие в Сталинградском сражении и Курской битве, награжден орденами Отечественной войны I степени и Славы III степени, медалями Жукова, "За оборону Сталинграда", "В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года".