В немецкой обороне образовалась огромная брешь, пояснил научный директор Российского военно-исторического общества

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Немецкие войска начали спасаться от бойцов Красной Армии бегством к Днепру после освобождения Харькова. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Окончательно мы уже освободили Харьков 23 августа 1943, это важнейший символ. В немецкой обороне образовалась огромная брешь после освобождения Харькова, и после этого немцы начали, как в германской историографии написано, "бег к Днепру". Они старались уже быстро-быстро убежать от наших войск, оторваться к Днепру, чтобы занять оборону уже на правом западном берегу Днепра. Но мы не давали им это сделать, и сходу тогда стали форсировать Днепр", - сказал научный директор РВИО.

23 августа 1943 года освобождением Харькова завершилась Курская битва. Советские войска продвинулись в южном и юго-западном направлениях на 140 км и заняли выгодное положение для перехода в общее наступление для освобождения Левобережной Украины и выхода на Днепр.

Курская битва - одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны, включавшее в себя как оборонительные, так и наступательные операции Красной армии с целью сорвать крупное наступление сил вермахта и разгромить его стратегическую группировку. Считается самым крупным танковым сражением в истории. В нем участвовали около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов. Сражение проложило путь к советским наступательным действиям 1944-1945 годов.