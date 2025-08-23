На единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. рублей приняли 199 заявок

САРАТОВ, 23 августа. /ТАСС/. Шесть человек подали заявления на выплаты по 1 млн рублей в связи с гибелью родных при взрыве в 10-этажном доме в Саратове. Средства направили всем заявителям, сообщил ТАСС первый заместитель главы администрации города Максим Сиденко.

"На выплату членам семей граждан, погибших в результате чрезвычайной ситуации, принято шесть заявлений. Все направлены на выплату", - сообщил Сиденко в ответе на запрос. Семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Замглавы мэрии также отметил, что власти приняли 199 заявок на единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. рублей, средства направили 152 заявителям. На финансовую помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости поступило 90 обращений, из них 18 направили на выплату. Оставшиеся заявления находятся в работе комиссии.

На единовременную выплату из-за повреждения жилья заявились 109 человек. Также 26 пострадавших подали заявления в связи с утратой и повреждением транспорта. Сейчас специализированные организации оценивают ущерб. Сиденко добавил, что по программе соцподдержки отдельных категорий граждан принято 52 заявления на сумму свыше 1 млн рублей, все эти обращения были отработаны.

По состоянию на середину недели, в пункте временного размещения остаются 29 человек, сообщил замглавы администрации.