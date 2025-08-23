Роспотребнадзор: утечки из биолабораторий пока не принесли очевидных последствий

Но риски высоки, подчеркнула глава ведомства Анна Попова

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Утечки из зарубежных биологических лабораторий формируют очень высокие риски, сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Известные нам утечки пока очевидных для всего населения земного шара последствий не принесли, но риски остаются. То, что они возникают - это большой вызов сегодняшнему миру. Потому что, если вы работаете с опасными микроорганизмами, то вы отвечаете за безопасность тех, кто в лаборатории и всех, кто за ее пределами", - сказала Попова.

Она отметила, что российские правила биологической безопасности и работа в лабораториях - максимально строгие и жесткие. Несмотря на предложения по их смягчению, Роспотребнадзор оставляет их неизменными из-за высоких рисков безопасности.

"Общеизвестный факт, что лабораторий в разных странах строится все больше. Чтобы оградить Россию и ее жителей в том числе и от возможных последствий, мы выстраиваем федеральный проект "Санитарный щит" по поручению президента РФ. Также мы помогаем нашим коллегам в дружественных странах такие риски распознавать и своевременно на них реагировать. Это тоже часть нашей работы", - сказала Попова.

В январе этого года пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что эпидситуация в Демократической Республике Конго, где, по данным Международного комитета Красного Креста, существует риск утечек из биолабораторий в связи с вооруженным конфликтом, взята на контроль ведомства. В качестве повышения лабораторного потенциала в страны Африки были доставлены мобильные лаборатории для раннего выявления инфекций в приграничных территориях.

В конце прошлого года в СМИ появилась информация о пропаже из биолаборатории Квинсленда в Австралии 323 флаконов, содержащих образцы вирусов. По информации ведомства, с 2000 по 2024 год в мире произошло около 20 утечек, половина из которых случилась в США, а также 309 случаев заражения опасными патогенами внутри лабораторий. В пресс-службе Роспотребнадзора поясняли, что вероятность утечек опасных патогенов из биолабораторий в РФ исключена.

Полная версия интервью будет опубликована 24 августа в 11:00 мск.