Предполагаемый соучастник убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика рассказал, что украинские спецслужбы не успели осуществить свой план

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Спецслужбы Украины готовили убийства сотрудников оборонно-промышленного предприятия Саратова. Об этом сообщил предполагаемый соучастник убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, видео допроса которого распространила ФСБ.

"В 2025 году по заданию куратора я проводил наблюдение за рядом сотрудников предприятия оборонно-военного комплекса города Саратова. Осуществить свой план по убийству этих людей украинские спецслужбы не успели", - сказал он.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Саратовской области соучастника убийства генерала Москалика. Он причастен к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года Москалик погиб. По данным ФСБ, задержанный также причастен к сбору и передаче противнику информации в отношении военнослужащих ВКС России, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.