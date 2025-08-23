Боец "Барс-Брянск" с помощью дрона водрузил российский флаг над украинским селом

Российский триколор установили над населенным пунктом Гремяч в Черниговской области

БРЯНСК, 23 августа. /ТАСС/. Оператор разведывательно-ударного дрона бригады "Барс-Брянск" в честь Дня Государственного флага РФ водрузил российский триколор над украинским селом Гремяч Черниговской области, сообщается в Telegram-канале подразделения.

Там опубликовано видео, на котором показано, как российский триколор установили на башне над украинским селом с помощью дрона.

"Вчера бригада "Барс-Брянск" отметила День Государственного флага Российской Федерации, водрузив российский триколор над населенным пунктом Гремяч, на вражеской земле. С Днем Государственного флага! Победа будет за нам!" - сказано в сообщении.