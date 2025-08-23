Чаще от телефонных аферистов страдают люди старше 66 лет

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 24,4 тыс. человек с начала этого года в Москве стали потерпевшими от дистанционных хищений денег. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"За 8 месяцев 2025 года зарегистрировано свыше 24,4 тыс. потерпевших от дистанционных хищений денежных средств (ст. 158, 159 УК РФ)", - сказали в надзорном ведомстве.

"Жертвами телефонных аферистов чаще становились женщины - 13,7 тыс. случаев, остальные преступления совершены в отношении мужчин и организаций", - отметили в прокуратуре. Чаще от дистанционных хищений страдают люди старше 66 лет - 5,5 тыс. случаев.