Третьим лицам нельзя передавать пин-код, пароли, коды из уведомлений, срок действия карты, а также три цифры на оборотной стороне

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пин-код банковской карты, пароли и коды из банковских уведомлений, а также три цифры на оборотной стороне карты нельзя никогда никому сообщать, чтобы не стать жертвой мошенников и не лишиться средств. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Данные, которые нельзя никому сообщать: CVV или CVC, размещенные на оборотной стороне банковской карты. Прямым доступом к вашему счету также является пин-код карты. Нельзя передавать третьим лицам пароли и коды из банковских уведомлений, которые служат подтверждением совершения операций по счету", - сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, нельзя сообщать срок действия банковской карты, поскольку иногда для покупок достаточно указать только номер карты и срок ее действия.

Вместе с тем мошенники не смогут похитить деньги со счета, зная только номер банковской карты, который размещается на лицевой стороне, номер расчетного счета, к которому привязана карта, а также номер телефона, к которому привязан счет и название банка, пояснили в киберполиции.