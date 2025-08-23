Его подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Следователи задержали в Московском регионе блогера Арсена Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов фигурант задержан на территории Московского региона", - говорится в сообщении. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса, отметили в ведомстве.

По данным СК, Маркарян подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян разместил на популярном видеохостинге для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества.

Ранее следствием он был объявлен в розыск.

Маркарян - 35-летний блогер из Армении, который стал популярным, публикуя провокационные видео и посты. В своих видеороликах он неоднократно допускал оскорбительные высказывания в адрес российского государства и русского народа. В Москву он прилетел из Стамбула для проведения тренинга личностного роста.