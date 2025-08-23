Его задержали в Подмосковье

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Блогер Арсен Маркарян, задержанный по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества, прятался в багажнике автомобиля, остановленного возле Кубинки. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

"На Можайском шоссе возле г. Кубинки автомобиль с подозреваемым был остановлен инспекторами ДПС Московской области. Он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Подозреваемый прятался в багажнике транспортного средства", - сообщили в МВД.

В министерстве рассказали, что в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативники Центра по противодействию экстремизму и Бюро специальных технических мероприятий столичной полиции установили автомобиль, на котором передвигался Маркарян. По ориентировке машину задержали.

В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства.