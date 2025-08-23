Он не признал вину

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Следователи столичного СК России предъявили Арсену Маркаряну обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества. В ходе допроса блогер не признал вину, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

"Следователями столичного СК Арсену Маркаряну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). В ходе допроса он не признал вину в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении.

25 августа следствие будет ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании в отношении Маркаряна меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в столичном СК.