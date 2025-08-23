Попова: в России зафиксировали четыре случая холеры в 2025 году

Все случаи инфекции выявили у прибывших из Индии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Четыре случая холеры было зарегистрировано в России в 2025 году. Все они были завезены из Индии, сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В этом году у нас уже четыре завоза холеры. Все эти случаи были из Индии. Поэтому тех, кто сегодня собирается или возвращается из этой страны, я призываю быть максимально внимательными к своему здоровью. Чаще всего люди, которые привозят оттуда холеру, не придают большого внимания и значения тому, что с ними происходит. А ухудшение состояния наступает очень быстро", - сказала она.

Попова уточнила, при проявлении клинической симптоматики холеры человека буквально спасают врачи. При этом все, кто приехал в Россию с холерой, живы и здоровы в результате своевременно оказанной медицинской помощи. "Но вместе с тем в мире риски остаются, и нам нужно быть очень внимательными к своему здоровью", - предостерегла глава надзорного ведомства.

Ранее неправительственная организация "Врачи без границ" сообщила, что жители Судана переживают самую сильную вспышку холеры за последние годы. С августа 2024 года в стране было зарегистрировано почти 100 тыс. предполагаемых случаев заболевания и около 2,5 тыс. смертей. В конце июля Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) также высказывался о том, что около 80 тыс. детей находятся в зоне высокого риска заражения холерой в Западной и Центральной Африке, где начался сезон дождей.

Полная версия интервью будет опубликована в 11:00 мск.