Сальдо: Киев запугивает мирных жителей Херсона возвращением России

Люди на правом берегу живут под сильным давлением, украинские власти не помогают им, отметил губернатор Херсонской области

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Украинские власти побуждают жителей правобережья Херсонской области покидать дома и запугивают возвращением России. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Киевский режим распространяет информацию, мол, уезжайте из города, уезжайте из тех городов, которые на правом берегу: Берислав, Белозерка, <…> сам город Херсон, потому что русские вернутся. Они так и говорят: "Русские вернутся, и вы останетесь людьми второго сорта, они вам паспорта давать не будут, потому что остались, не эвакуировались на левый берег". В общем, различного рода такие манипуляции постоянно проводятся", - сказал он.

Сальдо отметил, что люди на правом берегу живут под сильным давлением, украинские власти не помогают им. "Гуманитарная помощь, которая туда доставлялась, потому что больше всего там, конечно, осталось пожилых людей, не доставляется уже так свободно и в том объеме, который нужен. Мужчин, которые там еще остались и которые работают на жилищно-коммунальных предприятиях, просто ловят, они прячутся, они начинают уходить и не появляться ни на работе, ни на улице. Тем не менее вот эта охота на людей продолжается", - добавил губернатор.

