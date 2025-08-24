На сегодняшний день ситуация стабильна, отметила Анна Попова

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Комары, обитающие на территории России, не представляют высоких эпидемиологических рисков, они не инфицированы вирусами опасных тропических лихорадок. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день ситуация стабильна и комары в России высоких рисков не представляют. Ни малярию, ни лихорадки экзотические, и тем более лихорадку чикунгунья комары в Российской Федерации сегодня не переносят, они этими вирусами не заражены. Но завозные случаи могут быть", - сказала она.

Руководитель ведомства пояснила, что завозных случаев лихорадки чикунгунья на сегодняшний день в России не зарегистрировано. Чтобы контролировать эпидситуацию в стране, необходимо знать о численности комаров и о мерах по борьбе с ними. "Мы проводим ларвицидные обработки с 2016 года по специально созданной системе мониторинга зараженности и численности комаров. Такая работа ведется практически во всех субъектах", - отметила она.