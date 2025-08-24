Это сделано из-за угрозы его бегства, сообщила газета Il Fatto Quotidiano

РИМ, 24 августа. /ТАСС/. Задержанный в Италии гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к подрыву "Северных потоков", оставлен итальянским судом под стражей из-за угрозы бегства. Об этом сообщила газета Il Fatto Quotidiano со ссылкой на судебные документы.

"С учетом серьезности обвинений и личных характеристик единственная соответствующая мера пресечения - содержание в тюрьме", - говорится в постановлении суда, которое приводит газета.

Заседание, на котором суд подтвердил меру пресечения в виде содержания под стражей, состоялось 22 августа, на следующий день после задержания Кузнецова в одной из гостиниц близ города Римини по европейскому ордеру, выданному Германией. 3 сентября должно состояться следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об экстрадиции в ФРГ.

Как отмечает газета, Кузнецов признал, что служил в Вооруженных силах Украины в 2022 году. Как утверждает задержанный, когда был совершен подрыв подводной части газопроводов в Балтийском море, он командовал одним из батальонов и находился на Украине. Он также заявил, что в декабре 2023 года ушел в отставку. Il Fatto Quotidiano пишет, что у Кузнецова было два паспорта, в том числе на имя Сергея Кулинича, в одном из документов стоят отметки о посещении им Египта и Турции. По словам 49-летнего украинца, речь шла о туристических поездках. Это обстоятельство итальянский суд расценил как указание на "легкость передвижения задержанного между странами".

В Италию Кузнецов прибыл на кроссовере Toyota Land Cruiser с украинскими номерами, пишет газета. В автомобиле, как и в гостиничном номере задержанного, был произведен обыск. Итальянские карабинеры обнаружили предметы, которые могут быть полезны для немецких следователей, отмечает издание. Среди них USB-носители, а также небольшой лист с надписями на кириллице и номерами.

О диверсии

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". В Генпрокуратуре ФРГ утверждали, что Кузнецов "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". Следствие полагает, что мужчина мог командовать операцией, при осуществлении которой использовалась яхта. На ее борту могли находиться до семи человек.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.