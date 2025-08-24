Уполномоченный по правам человека в России отметила, что восемь жителей Курской области удерживались на подконтрольной Киеву территории с февраля 2025 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия вернула восемь ранее перемещенных в украинские Сумы жителей Курской области, 24 августа они будут дома. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Возвращены еще восемь жителей Курской области, которые удерживались с февраля 2025 года в Сумах. <...> Скоро куряне смогут обнять своих родных и близких! Благодаря усилиям Минобороны России и [врио] губернатора Курской области А. Е. Хинштейна уже сегодня они будут дома", - написала она в своем Telegram-канале.

Омбудсмен подчеркнула, что со своей стороны продолжит работу по возвращению домой курян, которые до сих пор остаются на Украине.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также возвращены 8 жителей Курской области.