Заслуженного артиста РФ похоронили в почетном секторе кладбища "Лесное" близ города

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с исполнителем песни "Фантазер" заслуженным артистом РФ Ярославом Евдокимовым состоялась в Минске. Об этом сообщил информационный портал Onliner.

По его данным, прощание было организовано в одном из ритуальных залов города. Похоронили артиста в почетном секторе кладбища "Лесное" близ Минска.

Евдокимов умер 22 августа в возрасте 78 лет из-за рака легких.

Ярослав Евдокимов - советский, белорусский и российский эстрадный певец. Родился 22 ноября 1946 года. Народный артист Белорусской ССР (1987), заслуженный артист Российской Федерации (2006). В 1999 году присвоено звание "Почетный гражданин города Бобруйска". Известен по песням "Фантазер", "Только ночь", "Колодец", "Майский вальс", "Калины куст" и другие.