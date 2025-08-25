Проблему хотят урегулировать до конца ноября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Херсонской области планируют до конца ноября наладить водоснабжение в засушливых районах. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В общем-то задача стоит такая: обеспечить водой в достаточном количестве население, которое живет в засушливых районах, до ноября", - сказал он.

Сальдо пояснил, что проектные работы по бурению новых скважин и прокладке водопроводов "большей частью уже завершены". По его словам, там, где на данный момент воды не хватает, будет увеличено количество водовозов. Он также подчеркнул, что восстановленные скважины на 30% от всей потребности региона подают бытовую воду. "Противник мешает это делать. Когда видит проведение любых видов работ, он начинает тут же охотиться с помощью или FPV-дронов, а если это в зоне досягаемости артиллерии, то он начинает пытаться мешать восстановить и проложить новые трассы водопроводов [обстрелами]. Тем не менее, эта работа ведется, помогают мирным жителям и военные в том числе - воду развозят", - рассказал губернатор.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.