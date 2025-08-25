Там проводят остекление поврежденных балконов и утепление фасада

САРАТОВ, 25 августа. /ТАСС/. Проживание в десятиэтажном доме №4 на улице Блинова в Саратове, который был поврежден при взрыве в соседней многоэтажке, признано безопасным. Жильцов пустили в квартиры, сообщил ТАСС первый заместитель главы администрации города Максим Сиденко.

Специалисты компании "Поволжьестройинвест" выполнили работы по усилению строительных конструкций в подъездах №1 и №2 дома по адресу: Блинова, 4. Сейчас там проводится остекление поврежденных балконов и утепление фасада.

"По результатам повторного осмотра строительных основных конструкций 1-го и 2-го подъездов <…> установлено, что после выполнения первоочередных противоаварийных мероприятий явных, визуально определимых дефектов, которые могли бы привести к внезапному аварийному обрушению строительных конструкций, не зафиксировано. Проживание безопасно. Обеспечен допуск жильцов в квартиры", - сообщил Сиденко в ответе на запрос.

25 июля в результате взрыва газа в подъезде многоэтажного дома № 2 на улице Блинова в Саратове погибли семь человек, в том числе ребенок. Также был поврежден соседний дом, № 4. В связи со взрывом было возбуждено уголовное дело о небезопасном оказании услуг (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Продолжает действовать режим ЧС регионального уровня.