Сотрудники киберполиции ранее пресекли деятельность крупного информационного ресурса, использовавшегося для незаконного распространения персональных данных

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Борьба с информационными ресурсами, которые используются для незаконного распространения данных россиян, должна вестись через ужесточение ответственности за подобные преступления. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

Ранее сообщалось, что сотрудники киберполиции выявили и пресекли деятельность крупного информационного ресурса, использовавшегося для незаконного распространения персональных данных россиян. Задержаны предполагаемый организатор и его сообщник. Доступ к ресурсу осуществлялся через специализированные программы, а стоимость услуг нередко превышала 1 млн рублей в месяц.

По мнению депутата, закрытие крупного ресурса по продаже персональных данных является значимым результатом работы правоохранителей, но рассматривать его как окончательное решение проблемы нельзя, поскольку подобные площадки существуют в виде целой сети, и после ликвидации одной из них на ее месте быстро появляются новые. "Иначе говоря, это "рынок спроса и предложения": пока есть компании и частные лица, готовые платить за доступ к чужой информации, будут находиться и те, кто готов рисковать ради сверхдоходов. Опасность таких ресурсов заключается не только в нарушении права на неприкосновенность частной жизни. Торговля персональными данными открывает дорогу мошенникам, шантажистам и даже вербовщикам. Фактически, каждый подобный сайт представляет угрозу для национальной безопасности. Поэтому борьба должна вестись не только методами выявления и закрытия ресурсов, но и через ужесточение ответственности за подобные преступления", - сказал депутат.

В конце 2024 года, как напомнил Немкин, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за создание и поддержание работы интернет-сайтов и программ, предназначенных для хранения и передачи персональных данных, полученных незаконным путем. Преступление может наказываться штрафом до 700 тыс. рублей, лишением свободы до 5 лет с аналогичным штрафом, принудительными работами на тот же срок вместе со штрафом. В каждом случае также может быть установлен запрет занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. Праламентарий указал, что этот вид наказания является намного более справедливым и соразмерным, учитывая, что ранее те, кто незаконно собирал и распространял персональные данные или не соблюдал условия их хранения, могли быть привлечены к уголовной ответственности по статье 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

О превентивных мерах

"В то же время важно усиливать превентивные меры: повышать требования к хранению и защите данных в организациях, оперативно реагировать на утечки и формировать у общества нетерпимость к покупке "чужих" сведений. Ведь пока существует спрос, такие теневые площадки будут возрождаться. Сочетание правоохранительных мер, жесткого регулирования и цифровой культуры - это путь к реальному сокращению масштабов теневого рынка персональных данных и снижению рисков для граждан, бизнеса и государства", - заключил Немкин.