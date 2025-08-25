Кадры с напоминающими снег следами града на улицах и дорогах города активно публикуют очевидцы в соцсетях и городские СМИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Град и сильные дожди прошли днем 25 августа в разных районах Санкт-Петербурга, сообщила ТАСС ведущий синоптик отдела прогнозов Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Мишуловина.

Кадры с напоминающими снег следами града на улицах и дорогах Петербурга активно публикуют очевидцы в социальных сетях и городские СМИ.

"Над нами центр циклона, через нас проходит зона атмосферного фронта - как раз она проходила через город, и мы по локатору видим, что прошли и сильные дожди, ливни, и град в некоторых районах отмечался", - рассказала собеседница агентства.

Как отметил главный синоптик города Александр Колесов, на этой неделе в Петербурге ожидается прохладная и дождливая погода. Максимальные дневные температуры будут в пределах плюс 15-17 градусов, что на 3-4 градуса ниже нормы для конца августа. Немного потеплеет в пятницу.

С вечера 25 августа в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя, тумана и грозы. "По информации Росгидрометцентра, с 23:00 мск 25 августа до 09:00 мск 26 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с туманом. С 09:00 мск 26 августа до 21:00 мск 26 августа тот же уровень погодной опасности объявлен в связи с грозой и дождем. Местами ожидаются ливни", - сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Автомобилистов и пешеходов просят соблюдать особую осторожность.