Теперь через мессенджер можно будет подписать согласие на обработку персональных данных, договор на оказание услуг или дополнительные соглашения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Технология мобильной электронной подписи "Госключ" интегрирована в платформу Max, что дает возможность подписывать электронные документы напрямую в мессенджере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Технология мобильной электронной подписи "Госключ" впервые интегрирована в мессенджер", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, нововведение позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать электронные документы, направленные в Мax. Например, через Max можно будет подписать согласие на обработку персональных данных, договор на оказание услуг или дополнительные соглашения. Первые компании смогут подключиться к сервису в мессенджере в текущем году, уточнили в пресс-службе. "Процесс подписания организован так: компания направляет клиенту договор на подписание в мессенджере, вместе с файлом приходит ссылка для бесшовного запуска сервиса "Госключ", где пользователь подписывает документ электронной подписью, предварительно оформляя сертификат, если делает это впервые. Пользователь подтверждает действия в "Госключе", по завершении которых возвращается в Max, где может скачать или переслать подписанный документ с электронной подписью", - заключили в пресс-службе.

"Госключ" - мобильное приложение, созданное при участии Минцифры России и обеспечивающее возможность создания усиленных квалифицированной и неквалифицированной электронных подписей в соответствии с законодательством РФ.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.