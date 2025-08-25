Дипломаты контактируют с властями Стамбула из-за пропажи российского пловца

Генконсульство России направило официальный запрос в правоохранительные органы

СТАМБУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Генконсульство России в Стамбуле находится в контакте с местными властями в связи с пропажей российского спортсмена Николая Свечникова, направило официальный запрос в правоохранительные органы. Об этом говорится в сообщении диппредставительства.

"По поступившей вечером 24 августа информации, во время ежегодного Межконтинентального заплыва на дистанцию 6.5 км через пролив Босфор пропал без вести российский гражданин Н.Свечников, 1995 года рождения, участвовавший в заплыве в составе большой группы (более 400 человек) пловцов из России. Родственники гражданина о происшествии информированы. Турецкие экстренные службы ведут поисковые работы. Генеральное консульство направило официальный запрос в компетентные органы и находится в контакте с турецкими властями на предмет получения информации по указанной ситуации", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что жена Свечникова и ее родственница Алена Караман убедились в начале поисков спортсмена. Об этом Караман сообщила ТАСС.

Как ранее сообщило агентство DHA, информация о происшествии поступила властям через 12 часов после предполагаемого времени исчезновения пловца. Получив оповещение, полиция и береговая охрана начали поиски. Как передает агентство Anadolu, спасатели ведут поиски во всем проливе, особенно на отрезке между районами Канлыджа и Куручешме, где был организован заплыв.