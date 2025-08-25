В нем будут выходить публикации о работе госоргана, деятельности председателя ГД, комитетов и фракций

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Государственная дума запустила свой официальный канал в национальном мессенджере Max. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

"Официальный канал Государственной думы работает и в национальном мессенджере Max, - говорится в сообщении. - В нем будут публиковаться последние новости о работе Государственной думы, деятельности председателя ГД, комитетов и фракций, новости с пленарных заседаний, фотографии, видеоматериалы, разъяснения законов и многое другое".

Ранее свой канал на этой платформе создал председатель Госдумы Вячеслав Володин. У Думы уже есть страницы в других социальных сетях, в том числе в "Одноклассниках" и "ВКонтакте", а также официальный канал в Telegram.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.