СФ может 24 сентября рассмотреть кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко отметил, что до этого времени кандидатуру еще должен внести президент России Владимир Путин

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Совет Федерации может на первом пленарном заседании осенней сессии 24 сентября рассмотреть кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, если ее к тому моменту внесет президент Владимир Путин. Об этом ТАСС сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

Ранее глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин сообщил, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда РФ. Срок подачи заявок истекает 25 августа.

"Президент вносит кандидатуру на пост [председателя Верховного суда], потом ее рассматривает профильный комитет по госстроительству. У нас ближайшее пленарное заседание 24 сентября [где могут обсудить кандидатуру], если президент внесет раньше кандидатуру, мы можем провести внеочередное заседание, но это необязательная процедура, здесь срочности большой нет", - сказал Тимченко.

Председатель Верховного суда РФ назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Должность главы высшей судебной инстанции стала вакантной после смерти Ирины Подносовой.