Высшая квалификационная коллегия судей РФ завершила прием заявлений

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей РФ завершила прием заявлений на должность председателя Верховного суда. Об этом сообщается на сайте коллегии.

"Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации окончен прием заявлений на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации, - говорится в сообщении. - На замещение вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации поступило заявление Краснова Игоря Викторовича - генерального прокурора Российской Федерации".

Ранее глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин сообщил, что генеральный прокурор Игорь Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда.

Председатель ВС назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Должность главы высшей судебной инстанции стала вакантной после смерти Ирины Подносовой.