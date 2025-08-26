Туристам и альпинистам: как безопасно ходить в горы и что делать в случае ЧП

С 12 августа мир следит за ситуацией, развернувшейся в горах Киргизии. Российская альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы: во время восхождения женщина сломала ногу и уже почти две недели находится на высоте около 7 200 м. Спасательной операции мешают погодные и климатические условия.

Несколько лет назад похожая история происходила на пакистанском склоне Латок: альпинист Александр Гуков провел неделю без еды и снаряжения на высоте 6 200 м. Развязка оказалась счастливой — мужчине удалось выжить, его эвакуировали. Одним из руководителей спасательной операции был Алексей Овчинников — кандидат медицинских наук, старший координатор общественного альпинистского спасательного отряда Федерации альпинизма России. ТАСС попросил его вспомнить о том случае, а также поделиться правилами безопасности, которые нужно знать и альпинистам, и туристам даже при подъеме на небольшие горы, например во время отдыха на Кавказе.

Летом 2018 года альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов пытались подняться на Латок-1 — одну из самых сложных и опасных вершин азиатской горной системы Каракорум (высота над уровнем моря — 7 145 м). Они хотели снять о своем восхождении фильм под названием "Невозможное — не навсегда", и до покорения вершины оставалось не так уж много. Мужчины были на высоте 6 500 м, когда погода резко ухудшилась. Альпинисты оказались в снежной ловушке и через пару дней перестали выходить на связь.

"Сергей Глазунов сорвался и погиб. Александр остался один, смог спуститься до 6 300 м, закрепиться на склоне и подать сигнал бедствия, — вспоминает Алексей Овчинников. — После этого с ним пропала связь, и мы в течение пяти суток организовывали вертолетное спасение". Все эти дни спасатели не знали, жив Гуков или нет. На горе он остался без продуктов и снаряжения — все упало в пропасть вместе с Глазуновым.

"Спустя пять суток, в условиях плохой погоды, нам все же удалось на вертолете подлететь к Гукову. Выяснилось, что он жив, что он нас ждал, что он слышал, как подлетает вертолет. Он сам смог прикрепиться к этому тросу спасательному, — рассказывает Овчинников. — Александр чудом выжил в той ситуации. Мы его спустили, доставили в госпиталь в Исламабаде, потом он уже лечился в России". После своего спасения Александр Гуков рассказывал ТАСС: "Было очень тяжело находиться там в одиночестве без связи с внешним миром. С каждым днем галлюцинации становились все сильнее, однако я находился в сознании все это время".

Александр Гуков после спасения, 2018 год © Inter Services Public Relations Department via AP

По словам Овчинникова, эта ситуация была похожа на ту, что происходит с Натальей Наговициной. "Единственное отличие — что Наговицина находится гораздо выше. Гуков был на высоте 6 300 м, и мы хотя бы смогли найти вертолет, который способен на эту высоту подняться. А Наталья находится на высоте 7 200 м, и, к сожалению, на такую высоту вертолет не поднять. Ее можно спасти только с помощью людей, которые должны туда подойти и вытащить ее оттуда. Что с ней там сейчас, мы не знаем. Ситуация из драматической становится трагической".

Почему даже опытные альпинисты попадают в несчастные случаи

По словам Алексея Овчинникова, основная причина — это недооценка рисков. Перед восхождением, особенно сложным, нужно трезво оценить свои силы, подобрать маршрут, который сможешь преодолеть, и тщательно его спланировать. "Я новичкам всегда рассказываю, что в горах есть правило "30−30−30". Первые 30% сил ты должен потратить на восхождение. Еще 30% у тебя должно остаться на спуск — он не легче, чем восхождение. И еще 30% нужно оставить про запас — на случай плохой погоды, непредвиденной ситуации, независимых от тебя осложнений и так далее", — говорит эксперт. Маршрут нужно планировать исходя из этого правила.

Если ты выбираешь маршрут, на котором на восхождении выкладываешься на 100%, и, сидя на вершине, не понимаешь, как пойдешь вниз, — это очень плохо Алексей Овчинников

"На Эльбрусе мы часто видим таких альпинистов. У них амбиции, им хочется залезть на высшую точку России. Все свои силы они тратят на восхождение, а потом падают на этой вершине, не знают, как идти вниз. И ты пристегиваешь его к себе, берешь под руки, и он, бедняга, с подкошенными ногами еле-еле спускается вниз", — рассказывает Овчинников.

Не менее важно правильное прогнозирование. Необходимо заранее исследовать район, в котором планируется поход, и выбрать наиболее удачный период для восхождения. "Есть же история наблюдений за объектом. Нужно консультироваться, узнавать у опытных людей, в какие месяцы не бывает снегопадов, когда выпадают длинные окна солнечной погоды. Необходимо спрогнозировать ситуацию, в которую ты можешь попасть", — напоминает эксперт.

Кадры из архива Алексея Овчинникова © ТАСС

При этом погода в горах бывает непредсказуемой: при планировании восхождения в любом случае нужно закладывать один-три дня на непогоду и брать запас вещей и продуктов на этот период. "Когда вы собираете рюкзак, положите две лишние банки тушенки, лишний баллон газа, спальник, палатку и лопату, чтобы вырыть снежную пещеру и в ней переждать. Если такого запаса нет и вы оказываетесь в аварийной ситуации, шансы на выживание сразу резко падают", — говорит Овчинников.

Если вы застали непогоду, и вдруг в ней появляется "окно", надо бежать вниз. И наоборот, если вы идете наверх и видите, что погода плохая, надо остановиться, развернуться и пойти вниз. Потому что идти наверх в шторм — это самоубийство Алексей Овчинников

Также, по словам эксперта, важно правильно подобрать команду, с которой идешь в горы. "Если почитать обзоры несчастных случаев, часто выясняется, что люди буквально по объявлению собрались. Друг друга никогда не знали, вместе даже не выходили в лес чаю попить — и вдруг поднимаются на какую-то крутую гору. И по дороге оказывается, что они друг друга не понимают: один обещал взять газ, но не взял, другой — продукты, но тоже не сделал этого, третий решил сойти с пути посередине дороги... Выручать и поддерживать друг друга они не собираются, и это все приводит к аварийной ситуации", — говорит Овчинников. Нужно заранее понимать, как давно члены команды знают друг друга, как они распределяют между собой ответственность, нагрузку, снаряжение.

Что еще нужно помнить перед походом в горы

"Высоты до 3 000 м — это трекинг, такая зона массового отдыха. Большую часть горнолыжных курортов у нас строят как раз на высоте до 3 000 м", — говорит Алексей Овчинников. Альпинизмом считается покорение высот от 3 000 м и выше. "Причем 3 500–4 000 м — это одна ситуация, все что выше 5 500–6 000 м — это уже высотный альпинизм, суровый, тяжелый, долгий, где нужна специальная экипировка. "Даже летом, в хороший период, на высоте 6 500–7 000 м могут быть ветра по 100 км/ч — это ураган. Температура может понижаться днем до минус 20–30 °C", — говорит эксперт.

Человек не испытывает кислородного голодания до высоты 2 500 м. "Как только вы начинаете взбираться выше, постепенно у вас давление кислорода падает, и организм начинает голодать. На высоте 3 000 м вы начнете чувствовать гипоксию, — рассказывает Овчинников". Гипоксия — это состояние, при котором организм испытывает нехватку кислорода. Поначалу человек приспосабливается к ней, но если подняться выше 4 000 м, гипоксия может стать патологической, и с ней необходимо бороться. По словам эксперта, проявляется гипоксия у всех по-разному: одни хотят спать и зевают, другие, наоборот, испытывают эйфорию, кого-то тошнит, у кого-то появляется головная боль, а иногда мышцы просто перестают держать из-за общей слабости.

© AP Photo/ Juan Karita

Бороться с гипоксией помогает процесс акклиматизации. Чтобы пройти его, нужно подниматься на гору не сразу, а по принципу так называемой елочки. "Поднялись с 2 500 м до 3 500 м, погуляли и вернулись назад на 2 500 м, поспали. Потом поднялись на 3 000 м, там поспали, с 3 000 м поднялись на 4 000 м — погуляли, спустились. И так далее, такими ступеньками", — объясняет эксперт.

Также перед любым восхождением необходимо заранее собрать все возможные контакты — турфирмы, которая организует поход, спасательных служб на местах, страховой компании. Все эти данные нужно сохранить себе и передать своим родственникам и близким, чтобы они знали, куда звонить в случае чрезвычайной ситуации.

Что взять с собой в горы, если вы турист-любитель

Средства связи и зарядное устройство

Сигнал в горах бывает слабым, поэтому, помимо мобильного телефона, можно взять спутниковый. Обязательно нужно взять с собой пауэрбанк — портативное зарядное устройство. "Люди идут в горы, хотят отдохнуть, сделать фотографии, записать видео, но, бывает, что сходят с тропы и теряются, а у них к тому времени еще и телефон садится. Если есть зарядное устройство, можно позвонить спасателям или друзьям, сбросить геоточку, описать ориентиры, по которым их пойдут искать", — говорит Овчинников.

У нас на Кавказе, в горах, довольно много животных — коровы, овцы. Они все гуляют там же, где и люди, и протаптывают тропы. И когда ты не знаешь местности, то вполне можешь по такой тропе куда-нибудь уйти, приняв ее за трекинговую, пешеходную. И все, начинаются звонки спасателям: "Мы потерялись, спасите, темнота, не знаем куда идти" Алексей Овчинников

Накидка от дождя и ветра

Микроклимат гор, как правило, состоит из двух фаз. "Где-то с 6 утра до 13–14 часов дня обычно хорошая, солнечная погода, а после обеда всегда дождь. Это связано с тем, что солнце выходит, топит влагу на склонах гор, из этой влаги образуются конденсатные облака", — объясняет Алексей Овчинников. Также в силу рельефа на горах всегда бывают ветра. "Даже небольшой ветер быстро выдувает тепло от тела, и вам станет холодно. Если вам накидка не понадобится для защиты от дождя, она вам точно понадобится для защиты от ветра", — говорит эксперт.

Теплая вещь

Подойдет, например, флисовая кофта. В горах большой перепад температур — 10–20 °C за сутки. "Днем может быть плюс 20 °C, а ночью может быть 0 °C. Если вы вдруг ночью попадете в горы, то, к сожалению, вам точно будет холодно. И это летом, я не говорю про зиму, — отмечает Овчинников. — Это обычная ситуация на том же Северном Кавказе, в Приэльбрусье, где обычно отдыхают туристы. Летними ночами там бывают заморозки".

Набор еды и воды

Желательно взять с собой горячий чай и бутылку воды. Бутылка также пригодится, если вода закончится, но на пути встретятся горные ручьи.

"Еще как минимум стоит взять фонарик и нож, — добавляет эксперт. И конечно, быть правильно одетым". На голове должна быть кепка или панама от солнца. Стоит выбирать футболки и рубашки с длинным рукавом, чтобы не обгореть и дольше сохранять тепло в случае похолодания. "Должны быть какие-то довольно крепкие штаны, именно штаны, а не шорты, потому что в горах много кустарников, острых камней, ноги должны быть защищены целиком, — объясняет Овчинников. — Хорошие трекинговые носки и желательно, конечно, трекинговые ботинки. Не кроссовки, потому что в горах приходится ходить по камням, по грязи, по пересеченному лесу. В кроссовках это делать неудобно. Это минимальный набор для человека, который идет погулять в горную местность. С ним у вас есть шанс, если вы сошли с пути".

Дарья Шаталова