Мать блогера Маркаряна принесла множество спортивных наград сына в суд

От комментариев по уголовному делу женщина воздержалась

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мама блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, принесла в суд его медали за спортивные достижения и благодарственные письма, передает корреспондент ТАСС.

"Количество медалей мы не считаем, это норма, и он так живет", - рассказала мать Маркаряна.

По подсчетам журналистов, их было около 30 штук. От комментариев по уголовному делу женщина воздержалась.

Сам Маркарян ранее утверждал, что участвовал во множестве спортивных соревнований и получил большое количество наград. По его словам, в 2011 году он стал вице-чемпионом мира по муай-тай.

23 августа следователи задержали в Московском регионе блогера Арсена Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников Отечества.

Маркарян обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян разместил на популярном видеохостинге для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества.