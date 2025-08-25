В нем будут публиковаться комментарии экспертов по общественно-политическим и социально-экономическим темам

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ одной из первых среди российских вузов запустила в мессенджере Max официальный канал, в котором будут публиковаться комментарии экспертов по общественно-политическим и социально-экономическим темам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учебного заведения.

"Президентская академия запустила в мессенджере Max канал вуза, основой которого станут эксклюзивные комментарии экспертов по ключевым темам общественно-политической и социально-экономической повестки. Академия стала одним из первых вузов, который начал развивать канал в национальном мессенджере. Также в Max уже переведены все чаты первокурсников вуза в рамках проекта "Чаты ВузОнлайн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что запуск канала в мессенджере Max стал важным этапом в развитии коммуникационной деятельности академии и частью стратегии по расширению возможностей для диалога с общественностью. Эксклюзивные комментарии ведущих экспертов вуза позволят широкой аудитории получать оперативную и профессиональную аналитику, а также быть в курсе последних событий и тенденций.

"Национальный мессенджер Max обладает рядом уникальных преимуществ и особенностей, делающих его привлекательным для широкого круга пользователей. Отечественная платформа обеспечивает удобные и безопасные возможности коммуникации, все серверы расположены на территории РФ, что гарантирует защиту персональных данных. Использование Max помогает поддерживать национальную цифровую инфраструктуру, способствует развитию передовых технологий внутри страны", - приводятся в сообщении слова ректора академии Алексея Комиссарова.

В вузе добавили, что потенциальный охват пользователей в Max очень широкий - от школьной и студенческой аудитории до бизнеса - и в планах вуза есть запуск еще ряда каналов, ориентированных на другие аудитории, уточнили в пресс-службе.