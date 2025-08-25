Аэропорт принимает и выпускает самолеты в плановом порядке

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Рейс на Москву вылетел из аэропорта китайского курортного города Санья после задержки, связанной с закрытием воздушной гавани по причине тайфуна. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе аэропорта.

"Рейс на Москву вылетел, ранее также был отправлен рейс на Владивосток", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что аэропорт принимает и выпускает самолеты в плановом порядке.

Информацию о том, что московский рейс вылетел, ТАСС подтвердили и в столичном аэропорту Шереметьево, где ждут прибытия самолета около 02:11 мск вторника. "Самолет вылетел к нам, находится в полете", - сказала представитель воздушной гавани.

Ранее в Генконсульстве России в Гуанчжоу рассказали ТАСС, что из города Санья (южная провинция Хайнань) за последние сутки не смогло вылететь около 600 российских граждан. Все они были расселены по гостиницам и ожидали открытия аэропорта. При этом накануне авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что корректирует расписание рейсов, запланированных на 24-25 августа в курортный город Санья, из-за закрытия аэропорта в связи с тайфуном.