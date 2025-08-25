Всех оставшихся в городе российских граждан расселили в гостиницы, сообщил Иван Рымарь

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Порядка 600 российских граждан не смогли вылететь из китайского города Санья (провинция Хайнань) из-за тайфуна, все они были расселены по гостиницам и ожидают открытия аэропорта. Об этом сообщил ТАСС вице-консул генконсульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.

"На данный момент в городе Санья остается около 600 человек, которые не вылетели за последние сутки. Это такие направления, как Уфа, Москва, Новосибирск и Владивосток. Эти рейсы были задержаны", - сказал дипломат, уточнив, что речь идет о единственной авиакомпании "Аэрофлот", которая должна была обеспечить перелеты в Россию за последние сутки.

Международный аэропорт города Санья "Феникс" все еще закрыт. Как сообщили в генконсульстве РФ в Гуанчжоу, в ближайшее время воздушная гавань готовится принять рейсы на посадку, однако на вылеты пока все закрыто. "Обращений в генконсульство от российских граждан, связанных с задержкой рейсов, пока не поступало. Были единичные письма с вопросами о действиях во время тайфуна, на которые мы незамедлительно отвечали, напрямую связывались с росгражданами, чтобы убедиться, что они находятся в безопасности", - рассказал Иван Рымарь.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что корректирует расписание рейсов, запланированных на 24-25 августа в китайский курортный город Санья, из-за закрытия аэропорта в связи с тайфуном.

Метеорологическое управление провинции Хайнань 25 августа понизило уровень опасности тропического шторма "Кадзики" с первого (наивысшего) до третьего. Тайфун ранее прошел около южного побережья острова Хайнань, где расположен популярный среди российских туристов курортный город Санья. В настоящее время тропический циклон уже отдаляется от провинции в сторону северной части Вьетнама.