На Хайнане понизили уровень опасности шторма "Кадзики"

Метеорологическое управление региона понизило уровень предупреждения с наивысшего до третьего

ШАНХАЙ, 25 августа. /ТАСС/. Метеорологи провинции Хайнань в Китае понизили уровень опасности тропического шторма "Кадзики". С первого (наивысшего) уровня предупреждения он был понижен до третьего, сообщило метеорологическое управление региона.

Тайфун ранее прошел около южного побережья острова Хайнань, где расположен популярный среди туристов курортный город Санья. В настоящее время шторм уже отдаляется от провинции в сторону северной части Вьетнама. Скорость ветра вблизи центра тайфуна превышает 40 м/с.

В КНР действует четырехуровневая система предупреждения о тайфунах.

24 августа генеральное консульство РФ в Гуанчжоу сообщило ТАСС, что обращений от российских туристов на фоне тайфуна пока не поступало.