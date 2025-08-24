В Санье туристов призвали закрыть все окна и двери

Ожидаются очень сильные дожди

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сила тайфуна в районе китайского курортного острова Хайнань постепенно ослабнет, но ожидаются очень сильные дожди, туристам необходимо своевременно закрыть все окна и двери в номерах. Листовки с таким предупреждением начали раздавать гостям отелей (есть в распоряжении ТАСС).

Ранее стало известно, что власти Хайнаня эвакуировали 20 тыс. человек из-за тропического шторма "Кадзики", приближающегося к южному побережью. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что, по предварительным данным, в городе могут находиться около 8 тыс. российских туристов.

"Сообщаем, что по последнему прогнозу погоды от метеорологической службы, тропическая депрессия в Южно-Китайском море ожидается в районе 24 числа в окрестностях Санья, Хайнань, с интенсивностью на уровне сильного тропического шторма до тайфуна (уровень 10-12 по китайской шкале). После выхода на сушу ее сила постепенно ослабнет, сопровождаясь сильными и очень сильными дождями", - говорится в сообщении.

Там также предупредили, что в целях обеспечения личной безопасности и комфорта во время проживания, необходимо своевременно закрыть все окна и двери в номере.

"Мы предпринимаем все необходимые меры для минимизации возможных последствий. Приносим извинения за возможные неудобства, вызванные погодными условиями в течение вашего пребывания", - отмечает АТОР.

Согласно информации агентства Синьхуа, на острове закрыты заведения и остановлена работа общественного транспорта. Более 30 тыс. рыболовецких судов вернулись в порт, более 2,8 тыс. спасателей готовы оказать помощь оперативно. Как сообщили в генконсульстве РФ, по гостиницам расселили 290 пассажиров с задержанного рейса Санья - Санкт-Петербург авиакомпании "Аэрофлот". Учитывая, что аэропорт в городе Санья пока закрыт, остальные рейсы также будут отменены или перенесены, уточнили в диппредставительстве.

Как заявили в АТОР, обращений от российских туристов о досрочном возвращении из Саньи из-за тайфуна пока не поступало. Ранее в "Аэрофлоте" сообщили, что корректируют расписание рейсов, запланированных на 24-25 августа в этот город, из-за закрытия аэропорта в связи с тайфуном.