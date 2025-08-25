Семьи погибших из-за ЧП под Рязанью получат выплаты свыше 5 млн рублей

Выплаты уже начали поступать

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Семьи погибших из-за ЧП на предприятии под Рязанью получат выплаты свыше 5 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

"Семьи погибших получат более 5 млн [рублей], включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России", - написал он.

Также губернатор сообщил, что семьи погибших и пострадавших уже начали получать региональные выплаты.

Отмечается, что пострадавшие в результате ЧП получат от 413 тыс. до 1,2 млн рублей в зависимости от причиненного вреда, включая региональные выплаты и компенсацию от предприятия.

Как позже уточнили в оперштабе региона, 54 гражданам, чье имущество пострадало, направлены выплаты на первоочередные нужды. Первым восьми обратившимся семьям погибших выплачены средства из регионального бюджета, по ранению подано пять заявлений. Работа продолжается.

Ранее сообщалось, что по решению губернатора региона семьи погибших получат 1 млн 567,5 тыс. рублей, пострадавшие - от 313,5 тыс. до 627 тыс. рублей.

Кроме того, в оперштабе региона отмечали, что в дополнение к обязательным выплатам пострадавшим организован сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Все собранные средства будут направлены на помощь семьям погибших и получившим серьезные травмы. По словам Малкова, на данный момент подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз, в больницах остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.