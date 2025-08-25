В работе приложения Сбербанка произошел сбой

По сообщениям клиентов банка, в основном проблемы в работе приложения связаны с невозможностью перевести денежные средства

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Приложение Сбербанка работает со сбоями в России. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей на сервисе Downdetector.

Согласно данным портала, к 19:31 мск 722 пользователей оставили жалобу на работу приложения Сбербанка в течение последнего часа, всего за сутки на сбои в работе приложения поступило 1 537 жалоб. По сообщениям клиентов банка, в основном проблемы в работе приложения связаны с невозможностью перевести денежные средства.

Больше всего жалоб поступает из Республики Адыгеи (3%), Санкт-Петербурга (3%), Ямало-Ненецкого автономного округа (3%), Московской и Ленинградской облостей (2%).

Некоторые клиенты Сбербанка сообщили ТАСС о невозможности воспользоваться бесконтактной оплатой покупок iPhone с новой технологией "Вжух", которая стала доступна с сегодняшнего дня. Пользователи сообщали, что при попытке оплаты появлялось окно, сообщавшее о невозможности загрузить данные с кодом ошибки 01-11.