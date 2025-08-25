Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" считает генпрокурора РФ "деятельным принципиальным профессионалом своего дела"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Генеральный прокурор Игорь Краснов обладает огромным опытом в юриспруденции и является достойным кандидатом на пост председателя Верховного суда РФ. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

Ранее глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин сообщил, что Краснов подал заявление на вакантную должность главы Верховного суда.

"С одной стороны, это довольно неожиданное решение, учитывая, что в январе Игорь Викторович был переназначен в должности генпрокурора еще на пять лет. С другой стороны, Игорь Краснов - достойный кандидат на пост главы Верховного суда. У него огромный опыт в юриспруденции, он прошел путь от следователя до генерал-лейтенанта юстиции, больше пяти лет с успехом возглавлял Генпрокуратуру", - сказал Миронов.

Он назвал Краснова "деятельным принципиальным профессионалом своего дела". "Мы в этом убеждались не раз и в ходе наших встреч в Госдуме, и в плане работы Генпрокуратуры по конкретным депутатским запросам", - подчеркнул депутат.

Председатель СРЗП также выразил надежду, что в случае назначения Краснова на новый пост следующий генпрокурор России продолжит его активную работу "по борьбе с коррупцией, возвращению в госсобственность неэффективных предприятий и незаконно приватизированных активов".

Председатель Верховного суда РФ назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Должность главы высшей судебной инстанции стала вакантной после смерти Ирины Подносовой.