По словам депутата Татьяны Буцкой, в среднем такие категории граждан будут получать более 90 тыс. рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Размер пособия беременным студенткам с 1 сентября будет зависеть от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе их проживания и в среднем составит порядка 90 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Согласно закону, выплаты повысят до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где студентка проживает. В результате средний размер пособий по беременности и родам для указанной категории граждан составит 90 202 рубля вместо нынешних 23 тыс.", - сказала Буцкая.

От чего зависит сумма выплат

По ее словам, пособие будет выплачиваться единовременно за весь период отпуска по беременности и родам. "Это рассчитывается следующим образом - 19 329 рублей за 30 дней. При стандартном отпуске в 140 дней сумма составит порядка 90 тыс. рублей. При осложненных родах, когда отпуск длится 156 дней, выплата достигнет 100 510 рублей, а при многоплодной беременности и продолжительности отпуска в 194 дня размер пособия будет равен 124 994 рублям", - пояснила она.

Депутат подчеркнула, что заявление на получение пособия необходимо подать не позднее шести месяцев с момента окончания отпуска по беременности и родам. "Куда подавать заявление? Можно через портал "Госуслуги", можно обратиться в МФЦ или клиентскую службу отделения Социального фонда России", - подчеркнула депутат.

Кроме того, она уточнила, что данная мера поддержки распространяется не только на студенток очных отделений вузов, но и колледжей, учреждений дополнительного образования и научных организаций.

Буцкая также добавила, что сумма пособия будет зависеть от количества дней отпуска по беременности и родам. Если студентка уходит в декрет слишком поздно - на последних неделях беременности, выплата будет пропорционально уменьшена, поскольку отпуск включает 70 дней до родов и 70 дней после. "Лучше за 70 дней до предполагаемой даты родов уходить в декрет по беременности и родам, тогда вы получите полный размер пособия", - сказала она.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.