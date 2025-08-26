В их числе те, кто был мобилизован, а также те, кто заключил контракт на военную службу, сообщил мэр Москвы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Около 90 тыс. жителей столицы на сегодняшний день находятся в зоне специальной военной операции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня около 90 тыс. москвичей находятся в зоне проведения СВО. Это те, кто были мобилизованы или пошли по контракту. Часть ребят - это профессиональные военные", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде".

Он отметил, что Москва при заключении контрактов делает большие разовые выплаты и ежемесячные доплаты.

Также оказывается большая помощь Минобороны - это производство беспилотников, их бесплатная поставка и поддержка ПВО. "Поддержка ВПК, включая строительство производственных площадей, которые мы передаем под нужды оборонно-промышленного комплекса - это основа для того, чтобы обеспечить необходимым наших ребят с точки зрения вооружения", - добавил мэр.

Кроме того, Собянин отметил, что волонтерское движение Москвы направляет гуманитарную помощь бойцам. В Москве находятся крупнейшие госпитали по лечению раненых, а в Вороновском создан крупнейший реабилитационный центр в стране. "Мы, конечно, занимаемся и семьями военнослужащих. Тем, кто закончил службу и пришел в город, помогаем с реабилитацией, лечением и трудоустройством. Создана огромная система поддержки военнослужащих", - заключил мэр.