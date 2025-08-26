В аэропорту Волгограда отменили восемь рейсов

Еще два задерживаются

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Восемь рейсов отменены в аэропорту Волгограда, еще два задерживаются, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 21:50 мск 25 августа до 05:40 мск 26 августа.

Согласно онлайн-табло, отменены восемь рейсов. На вылет - три в Москву и один в Санкт-Петербург, на прилет - три из Москвы и один - из Санкт-Петербурга. Задержан на вылет один рейс в Анталью, на прилет - рейс из Антальи.

Силы ПВО Министерства обороны РФ отразили минувшей ночью массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Как сообщал губернатор региона Андрей Бочаров, по предварительной информации, обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге Волгограда. Пострадавших нет.