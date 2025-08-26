Обломки одного из беспилотников повредили хозпостройку, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров

ВОЛГОРАД, 26 августа. /ТАСС/. В Волгоградской области силы противовоздушной обороны отражают массированную атак беспилотников. Обломки одного из дронов повредили хозпостройку, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - цитирует его слова Telegram-канал администрации региона. В сообщении также указано, что, по предварительным данным, обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в садовом некоммерческом товариществе, расположенном на юге Волгограда. В результате инцидента никто не пострадал.